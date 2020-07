Per Livestream konnten es alle miterleben - Perseverance ist auf dem Weg.

Die Nasa hat ihren neuen Mars-Rover losgeschickt. Damit startet die bislang teuerste Mars-Mission. Die Entwickung des Rovers hat acht Jahre gedauert und rund 2,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Im nächsten Frühjahr wird der Rover auf dem Mars ankommen.

Perseverance hat einen Roboterarm und 20 Kameras. So soll er Gesteinsproben sammeln, verpacken und sie an einem bestimmten Punkt ablegen. Diese Proben sollen dann vom Mars abgeholt und zurück zur Erde gebracht werden, um so das Rätsel zu lösen, ob es Leben auf dem Mars gibt.

Mit an Bord hat der Rover außerdem ein kleines Stück Mars-Gestein, das damit nach Hause zurückkehrt. Das soll verwendet werden, um Messgeräte zu kalibrieren. Außerdem hat Perseverance unter den Bauch einen Mini-Hubschrauber geschnallt. Weil der Mars so weit weg ist, kann der Hubschrauber nicht von der Erde aus manövriert werden. Stattdessen bekommt er Befehle, die er dann autonom ausführen soll.