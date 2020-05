Hollywood will ins Weltall - aber nicht nur im Film, sondern in echt.

Nasa-Chef Jim Bridenstine hat auf Twitter bestätigt, dass die US-Weltraumagentur zusammen mit Hollywood-Star Tom Cruise einen Filmdreh auf der internationalen Raumstation plant. Vorher hatte das Branchenportal Deadline über die Pläne berichtet. Auch das private Weltraumunternehmen SpaceX soll an dem Projekt beteiligt sein, das aber noch in einem ganz frühen Planungs-Stadium ist. Nach Angaben von Deadline wäre es der erste Spielfilm, der im All gedreht wird.

Ob Tom Cruise selbst als Schauspieler im All unterwegs sein wird, wird aus den Angaben nicht klar: Die Nasa nennt keine Details und von seinem Management gibt es bisher auch keine Infos. Tom Cruise hat aber den Ruf, dass er auch gefährliche Stunts gerne selber macht, zum Beispiel in den "Mission Impossible"-Filmen.