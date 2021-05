Osiris Rex ist auf dem Weg nach Hause.

Von der Nasa-Boden-Crew gab es am Abend Applaus. Die Sonde war rund 300 Kilometer vom Asteroiden Bennu entfernt, als sie ihre Haupttriebwerke zündete. In etwa zwei Jahren wird Osiris Rex auf der Erde ankommen, mit wertvollen Gesteinsproben vom Asteroiden an Bord, vermutlich einige hundert Gramm Material.

Von der Untersuchung der Proben des Asteroiden erhoffen sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über das Sonnensystem. Sie könnten Hinweise darauf liefern, wie die Planeten entstanden sind und sich Leben bilden konnte.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Sonde Material von einem Asteroiden zur Erde zurückbringt. Das haben schon die beiden japanischen Sonden Hayabusa eins und zwei gemacht. Der Asteroid Bennu interessiert die Nasa-Fachleute unter anderem, weil er in rund 150 Jahren sehr nah an der Erde vorbei fliegen wird. Dabei könnte der Asteroid der Erde näher kommen als unser Mond.