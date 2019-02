Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Auf dem Mars gibt es generell große Temperaturschwankungen, weil die Atmosphäre so dünn ist und nur wenig Sonnenwärme speichern kann. Am wärmsten kann es noch am Äquator werden, mit rund 20 Grad plus.



Die Nasa will mit dem Wetterbericht zeigen, wie faszinierend der Mars ist. Ein Mitarbeiter sagte, dass der Planet atmosphärische Phänomene hat, die es bei uns so nicht gibt. Und der Wetterbericht gebe einem ein bisschen das Gefühl, einen außerirdischen Ort zu besuchen.