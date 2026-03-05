Viele stellen sich die ursprüngliche Natur Europas als dichten Urwald vor. Aber neue Forschung zeigt: So sah die Landschaft wohl gar nicht aus.

Statt geschlossener Wälder prägte Europa über Millionen Jahre eher ein Mix aus offenen Wiesen, Büschen und einzelnen Baumgruppen. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam nach der Auswertung von Pollen, Fossilien und anderen Spuren aus der Vergangenheit.

Mammuts hielten Landschaft offen

Eine wichtige Rolle spielten dabei große Pflanzenfresser wie Mammuts oder Auer-Ochsen. Sie hielten die Landschaft offen, indem sie Pflanzen fraßen und Schneisen zwischen Bäumen schufen.

Viele Tier- und Pflanzenarten in Europa sind deshalb bis heute an solche offenen Landschaften angepasst.

Die Forschenden sagen: Um die Artenvielfalt zu fördern, sollte der Fokus nicht nur auf Wälder gesetzt werden - stattdessen müssten auch offene Lebensräume stärker berücksichtigt werden.