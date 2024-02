Auch in der Vogelwelt ist der Wohnungsmarkt angespannt.

Das teilt der bayerische Naturschutzverband mit. Langsam beginnt die Brutsaison und da machen es aufgeräumte Gärten den Vögeln schwer: Höhlenbrüter wie Kohlmeise, Kleiber und Star finden kaum mehr morsche Bäume oder Nischen an Gebäuden, die sie zur Wohnung umbauen können. Deswegen empfiehlt der Verband, jetzt Nistkästen aufzuhängen, die die Vögel beziehen können.

Die Kästen sollten von Katzen unerreichbar aufgehängt werden und am besten nach Osten oder Südosten ausgerichtet, dann wird es nicht zu warm. Sollten in einem Jahr keine Vögel einziehen, dann kann man den Kasten an einer anderen Stelle noch mal aufhängen. Ob vor einem Neubezug aufgeräumt werden muss, darüber sind sich die Naturschützer nicht einig: Einige sagen, alte Nester sollten rausgenommen werden, wegen möglicher Parasiten. Andere meinen, dass Vögel auch mehrmals hintereinander im gleichen Nest brüten können.

Auf jeden Fall sollte man beim Öffnen der Kästen vorsichtig sein: Manchmal ziehen kleine Nagetiere wie Siebenschläfer über den Winter als Zwischenmieter ein.