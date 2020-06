Neue Rekorde für Megablitze

Eigentlich heißt es ja blitzschnell - aber ein Blitz über Argentinien hat fast 17 Sekunden (genau: 16,73 Sekunden) gedauert.

Deswegen hat die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ihn jetzt zum Weltrekord in Sachen Blitz-Länge erklärt. Der Megablitz wurde im März 2019 gemessen - bis dahin war ein Blitz von 2012 über Frankreich der Rekordhalter, mit immerhin knapp 8 Sekunden (genau: 7,74 Sekunden).

Die WMO hat auch einen neuen Weltrekord für den räumlich längsten Blitz bestätigt: Ende Oktober 2018 legte ein Blitz über Brasilien ganze 709 Kilometer zurück. Der vorherige Rekord lag bei 312 Kilometern, bei einem Blitz über den USA im Jahr 2007.

Ein WMO-Fachmann sagte, die neuen Rekorde zeigten, zu welchen Extremen die Natur fähig ist. Die Rekorde sind so stark gestiegen, weil die Blitz-Messmöglichkeiten aus dem All besser geworden sind. Die WMO geht davon aus, dass in Zukunft sogar noch stärkere Megablitze gemessen werden können.