Daran hat ein Forschungsteam Zweifel, nachdem es sich angeschaut hat, wie Paviane in freier Wildbahn schlafen. Bisherige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass viele Tierarten und der Mensch Schlaf mit längerem oder tieferem Schlaf nachholen, wenn es möglich ist - allerdings waren das immer Studien im Labor. Für ihre Schlaf-Studie in freier Natur verpassten die Forschenden 26 Pavianen in Kenia GPS-Tracker mit Beschleunigungssensoren. Dabei zeigte sich: Selbst wenn die Paviane schlecht geschlafen hatten, verzichten sie in der nächsten Nacht auf das Nachholen - wenn es etwa nötig war, für die Gruppe in einer neuen Umgebung Wache zu halten.

Wie eine andere Studie zeigt, kommen auch Fregattvögel auf längeren Flügen mit Schlafmangel einigermaßen klar, ohne den Schlaf nachzuholen. Die Forschenden vermuten, dass auch wir Menschen in der Evolution selten den Luxus hatten, Schlaf nachholen zu können.