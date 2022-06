Und von denen ist etwa jede fünfte stark vom Aussterben bedroht. Das ist das Ergebnis eines internationalen Forschungsteams in Zusammenarbeit mit einer Umweltschutzorganisation. Demnach sind mehr als 2000 Arten vom Verschwinden bedroht.

Besonders verheerend ist es bei den Schildkröten, da könnten fast 60 Prozent alle Arten verschwinden, auch Krokodile und Reptilien, die in Waldgebieten leben, stehen unter besonders hohem Druck. Verhältnismäßig gut geht es Reptilien nur in trockenen Biotopen, also zum Beispiel Wüsten. Aber auch dort sind 14 Prozent der Arten gefährdet. Hauptursache für die Bedrohung ist laut den Forschenden der Mensch, der immer mehr Lebensräume der Tiere zerstört und verändert.