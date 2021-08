In Namibia leben rund 28.000 Elefanten in freier Wildbahn. Das sind nach Ansicht der Regierung zu viele - sie wollte deshalb 170 Tiere bei einer Auktion verkaufen.

Das hat allerdings nur bedingt gut geklappt. Es wurden nur ein Drittel der Elefanten tatsächlich verkauft, für umgerechnet gut 340.000 Euro. Laut Regierung bleiben 15 der Elefanten in Namibia in Privatbesitz, 42 werden aus dem Land gebracht. Wohin sie exportiert werden, wurde nicht mitgeteilt.

Dürre treibt Elefanten auf die Felder



Die Elefanten in Namibia leiden im Moment unter der Dürre im Land. Bei ihrer Suche nach Nahrung kommen sie zunehmend mit Menschen in Konflikt, zum Beispiel, wenn sie über Felder laufen. Namibia hat in der Vergangenheit immer wieder Elefanten zum Abschuss freigegeben und dafür viel Kritik bekommen. Auch die Auktion hat für Protest gesorgt. Mehr als 100.000 Menschen haben eine Online-Petition dagegen unterschrieben.