Bis 2050 soll die Menschheit im Einklang mit der Natur leben.

Das ist das Ziel, das die Weltnaturschutzkonferenz im Oktober in Kunming in China beschließen soll, zusammen mit einer neuen Strategie für die nächsten zehn Jahre. Der erste Entwurf wurde jetzt veröffentlicht.

Konkret steht darin, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der für Biodiversität besonders wichtigen Landflächen und Meere unter besonderen Schutz gestellt werden sollen. Entwicklungsländer sollen pro Jahr mindestens zehn Milliarden US-Dollar zusätzlich bekommen, um Maßnahmen für den Artenschutz umzusetzen. Subventionen und andere Anreize, die der Artenvielfalt schaden, sollen um mindestens 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr reduziert werden. Außerdem sollen bis 2030 Plastikmüll und der Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln deutlich verringert werden.



Es wird höchste Zeit. Da sind sich die 196 Vertragsstaaten der Uno-Konvention über die biologische Vielfalt einig: In einer Erklärung heißt es, der Verlust der weltweiten Artenvielfalt bedroht die Lebensgrundlagen auf der Erde. Die Ziele für 2020 haben die Vertragsstaaten allerdings verfehlt.



Die Biodiversitäts-Konferenz in Kunming sollte eigentlich schon im Herbst 2020 stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber verschoben. Außer über den Erhalt der Artenvielfalt soll jetzt auch darüber gesprochen werden, wie das Risiko von Pandemien auch über Naturschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt verringert werden kann.



Die 1993 in Kraft getretene und völkerrechtlich bindende Konvention ist der wichtigste internationale Vertrag zum Schutz der Artenvielfalt. Er wurde von den meisten der 196 Vertragsstaaten auch ratifiziert, allerdings von den USA noch nicht.