In Deutschland gibt es eine einzige frei lebende Wisent-Herde.

Wisente, auch Bisons genannt, sind eine extrem seltene Rinderart. Sie waren mal fast komplett ausgerottet. In Deutschland wurden 2013 mehrere Tiere im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen ausgewildert. Aber das Projekt funktioniert offenbar nicht so gut.



Das Institut für Wildtierforschung an der Tierärztlichen Hochschule Hannover hat ein Gutachten vorgelegt. Das kommt zu dem Schluss, dass die Wisent-Auswilderung mehr Geld und eine professionelle wissenschaftliche Begleitung braucht.



Tiere machen schon länger Probleme



Im Moment wird die Herde von einem Verein betreut, es gibt aber schon lange Probleme. Denn: Die mittlerweile 25 Tiere fressen Bäume an und Waldbesitzer verlangen sehr hohen Schadenersatz. Eine Lösung könnte sein, die Tiere möglicherweise umzusiedeln.

Mittlerweile gibt es weltweit wieder 8500 Wisente, sie leben vor allem in Osteuropa. Ein Problem ist aber der Mangel an genetischer Vielfalt.