Wenn du bei uns ein Handy kaufst, dann pflanzen wir einen Baum! Schönes Versprechen - kann aber nach hinten losgehen.

Es wird schon länger kritisiert, dass Bäumepflanzen zwar gut ist, allerdings nur, wenn es richtig gemacht wird. Im schlimmsten Fall kann das sonst sogar mehr CO2 verursachen als es einspart. Ein Team des Royal Botanic Gardens Kew hat jetzt zehn goldene Regeln zum Wiederaufforsten veröffentlicht.

Eine Regel ist zum Beispiel, dass es wenig Sinn ergibt, an der einen Seite aufzuforsten, wenn an der anderen abgeholzt wird - es gilt also noch bestehende Wälder zu schützen. Außerdem müssen die Menschen vor Ort eingebunden werden. Wiederaufforsten lohnt sich nur, wenn alle Interessensgruppen berücksichtigt werden. Entsprechende Projekte sollten außerdem den richtigen Ort wählen und natürlich den richtigen Baum. Der sollte widerstandsfähig sein und sich an das wandelnde Klima anpassen können. Und Projekte sollten langfristig geplant und erst einmal auf einer kleinen Fläche ausprobiert werden, ob das mit dem Wiederaufforsten so funktioniert, wie man sich das vorstellt.

Auch andere Forschungsteams hatten schon mehr Sorgfalt beim Aufforsten gefordert. Es sei beispielsweise wichtig, Böden in Savannen oder Torfmooren, die ebenfalls natürliche CO2-Speicher sind, zu schützen - anstatt sie durch das Aufforsten zu schädigen.