Wie könnte ein Leben auf dem Mars aussehen und wie könnten wir uns dort orientieren.

Forschende der Universität Klagenfurt in Österreich wollen die Navigationstechnik autonomer Mars-Hubschrauber und -Drohnen mit Tests in der Wüste verbessern. Wie auch auf dem Mars orientieren sich die Helikopter und Drohnen an markanten Stellen der Oberfläche. Der aktuell auf dem Mars eingesetzte Helikopter Ingenuity setzt diese Navigationstechnik schon ein. Sie soll nun weiter verfeinert werden. Geübt werden soll in der Negev-Wüste in Israel. Ihre Oberfläche ist der auf dem Mars nach Angaben der Forschenden sehr ähnlich. Die gesammelten Daten werden auch der US-Raumfahrtagentur Nasa zur Verfügung gestellt.

Das Drohnenprojekt ist Teil des Forschungsprojekts um die sogenannten Analog-Astronauten des Österreichischen Weltraumforums (ÖWF). Sie simulieren ab Montag einen Mars-Aufenthalt. Die sechs Analog-Astronauten aus Österreich, Deutschland, Israel, den Niederlanden, Portugal und Spanien werden vier Wochen lang rund um den Ramon-Krater in der Negev-Wüste isoliert von der Außenwelt arbeiten. Um die Signallaufzeit zwischen Mars und Erde zu simulieren, wird in die Kommunikation zwischen Israel und Österreich eine Verzögerung von zehn Minuten eingebaut.