Wenn in einer großen Gruppe alle durcheinander reden, wird jede Unterhaltung schwierig - das nennt man das Cocktail-Party-Problem.

Wenn man übers Hören auch noch navigieren muss, wird's richtig blöd. Bei Fledermäusen ist das so. Sie orientieren sich, indem sie dem Echo ihrer Ultraschalltöne lauschen. Allerdings sind sie oft in Schwärmen unterwegs - manchmal mit hunderttausenden Tieren. Und jedes einzelne ruft etwa zehn Mal in der Sekunde. Ein richtiger Cocktail-Party-Alptraum. Zwei Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie haben mit Computermodellen simuliert, wie Fledermäuse es hinkriegen, im Stimmengewirr nicht zusammenzurumpeln.

Laut dem Modell können die Tiere in Schwärmen mit bis zu zehn Artgenossen alle oder fast alle anderen lokalisieren. Ab hundert Tieren beschränken sie sich auf die Nachbarn - das reicht, um nicht gegeneinander zu fliegen. Dabei stören wenige kurze Rufe nicht so stark. Außerdem können die Fledermäuse nah beieinander fliegen und ihre Ultraschallrufe besser ausrichten. Das Ganze ist also vielleicht kein Alptraum, aber auch nicht ganz einfach.