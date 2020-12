Vor Taiwan haben Menschen offenbar absichtlich das Meer überquert – in einer Zeit, in der an Navigation wohl noch nicht zu denken war, nämlich in der Altsteinzeit vor 35.000 Jahren.

Forschende gehen davon aus, dass Menschen damals vom Osten Taiwans zu den Ryukyu-Inseln – heute Teil der Region Okinawa in Japan – gefahren sind. Dabei sind die Inseln von Taiwan aus nicht am Horizont zu erkennen. Die Forschenden hatten sich gefragt, ob die Inseln damals von ihren ersten Einwanderern angesteuert wurden oder, ob sie nur zufällig dahin drifteten. Um die Theorie mit der Drift zu überprüfen, ließen die Wissenschaftler für ihre Studie mehr als 100 Bojen los. Die meisten davon trug die Meeresströmung nach Norden, nicht nach Osten zu den Ryukyu-Inseln. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Menschen vor etwa 35.000 Jahren absichtlich zu den Inseln steuerten.