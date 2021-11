Der 29-Jährige ist in der Schweiz geboren und in der Türkei aufgewachsen und lebt seit 2009 in den USA. Aktuell spielt er für das Team der Boston Celtics in der NBA. Kanter Freedom hat mehrfach Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und China angeprangert. Im Oktober wurde sein Name auf chinesischen Social-Media-Kanälen blockiert, nachdem er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als "brutalen Diktator" bezeichnet hatte. Auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Kanter Freedom mehrfach einen Diktator genannt. Ihm zufolge wurde ihm sein türkischer Pass 2017 von den Behörden entzogen. Jetzt hat er einen US-Pass und einen zusätzlichen Namen.

Kanter Freedom hat auf Twitter ein Video von seiner Einbürgerungszeremonie gepostet. Darin sagt er, Freiheit sei das Größte, was ein Mensch haben könne.