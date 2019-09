Eine neue Studie aus den USA legt den Schluss nahe, dass diese Spezies des frühen Menschen an chronischen Mittelohrentzündungen litt. Das Ohr der Neandertaler war nämlich ähnlich aufgebaut wie das der Kinder des Homo sapiens. Heute, in Zeiten von Antibiotika, sind selbst hartnäckige Entzündungen dieser Art gut zu behandeln. Den Neandertaler haben sie möglicherweise dauerhaft geschwächt.

Die Forschenden hatten die eustachische Röhre des Neandertalers nachgebildet. Dabei stellten sie fest, dass diese Verbindung zwischen Mittelohr und Nasen-Rachenraum ähnlich kurz war wie bei heutigen Kleinkindern. Dadurch gelangten Krankheitserreger leichter aus dem Rachen ins Ohr. Anders als bei Kindern heute wuchs diese Röhre bei den Neandertalern auch nicht mehr. Die Forschenden schließen daraus, dass diese Ur-Menschen ihr ganzes Leben lang mit Ohrentzündungen zu kämpfen hatten. Die können auf das Gehirn übergreifen und tödlich verlaufen. In jedem Fall aber schwächen sie. Kein Wunder also, so die Studie, dass der Neandertaler im Laufe der Evolution dem Homo sapiens unterlegen war.