Das historische Zentrum von Neapel ist zwar recht klein - im Verhältnis dazu findet man mittlerweile aber ziemlich viele Bars, Restaurants und Imbiss-Buden.

Die süditalienische Stadt sagt, dass die Zahl in den letzten Jahren besonders stark gestiegen ist. Aktuell gebe es in den engen Gassen über 1.500 Gastro-Betriebe. Neapels Bürgermeister will verhindern, dass es noch mehr werden. Deshalb dürfen in den nächsten drei Jahren keine neuen Restaurants und Bars mehr im Stadtkern aufmachen.

Dem Bürgermeister geht es nach eigenen Angaben besonders um Fast-Food-Läden, Imbissbuden und Getränkeshops, die auf Touris abzielen. Er will den traditionellen und historischen Charakter der Stadt erhalten. Das Zentrum von Neapel wurde 1995 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt.

Auch andere italienische Städte versuchen, ihre historischen Stadtkerne vor zu viel Veränderung zu bewahren, zum Beispiel Rom und Venedig.