Die Regierung in Nepal will Marihuana legalisieren.

46 Mitglieder der regierenden Kommunistischen Partei haben den Vorschlag für eine Gesetzesänderung eingereicht. Der Plan: Herstellung und Verwendung von Marihuana sollen wieder legal sein.

In Nepal hat Marihuana eine lange Tradition. Das Land war in den 60er Jahren als Kiffer-Mekka berühmt geworden. Damals reisten viele Hippies dort hin. Weil das der Regierung irgendwann zu viel wurde, hat sie 1976 ein Kontrollgesetz erlassen. Das stufte Marihuana als illegal ein. Trotzdem wird in Nepal auch heute noch gekifft, zum Beispiel beim Fest für den Hindu-Gott Shiva.

Nepal ist wegen seiner Berg-Lage am Himalaya für Anbau und Ernte von Marihuana sehr gut geeignet. Mit der geplanten Legalisierung will die Regierung die Armut bekämpfen. Bäuerinnen und Bauern könnten dann Marihuana anbauen und es gewinnbringend verkaufen. Ob es der Vorschlag der Regierungspartei durchs Parlament schafft, ist aber noch unklar.