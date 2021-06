Zum Ende einer von Corona überschatteten Bergbesteigungs-Saison am Mount Everest in Nepal werden vom höchsten Berg der Welt mehrere Rekorde gemeldet.

Der Chef einer Expeditionsfirma sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine Lehrerin aus Hongkong habe es in knapp 26 Stunden auf den Berg geschafft, so schnell wie keine andere Frau zuvor. Nepals Tourismusministerium hat den Rekord allerdings noch nicht bestätigt. Der schnellste Mann ist ein nepalesischer Bergführer mit knapp elf Stunden. Weitere Rekorde: Es gibt jetzt eine Familie mit acht Geschwistern, die alle den Mount Everest bestiegen habe. Und ein Bergführer hat es in diesem Frühling zum 25. Mal geschafft.

In der zu Ende gehenden Saison haben insgesamt 408 ausländische Bergsteigerinnen und Bergsteiger Genehmigungen zur Besteigung bekommen, trotz vieler Corona-Fälle im Land. Auch im Basislager gab es Erkrankungen. Das Land hatte den Berg in diesem Jahr wieder geöffnet, weil es auf die Einnahmen angewiesen ist. Im Jahr davor war die Saison ausgefallen.