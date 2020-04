Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen wurden Behörden zufolge in den leeren Nationalparks drei Krokodile getötet, deren Art vom Aussterben bedroht ist. Außerdem wurde ein Elefant erlegt.

In den Nationalparks von Nepal kommt es in den letzten Wochen auch immer öfter zu Zusammenstößen von Wilderern und Rangern - dabei wurde ein Jäger getötet und ein Parkhüter schwer verletzt. Die Nationalparkbehörde von Nepal teilte mit, man habe das Wachpersonal erhöht.

In Nepal dürfen die Menschen wegen der Corona-Pandemie gerade nur zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Abend ihre Häuser verlassen, um wichtige Dinge zu erledigen. Die offizielle Zahl der Infektionen ist noch nicht hoch. Allerdings wird wenig getestet und in Kliniken arbeiten die Menschen oft ohne Schutzausrüstung.