Da passieren jeweils unterschiedliche Dinge in unserem Gehirn. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt genauer beschrieben, was passiert, wenn wir uns erinnern: Es geht dabei um mehr als 100 Nervenzellen, die wichtig sind für das Gedächtnis. Ein Ergebnis: Beim Erinnern übertragen diese Zellen Signale zu einem anderen Zeitpunkt als bei anderen Hirn-Aktivitäten - also das Timing unterscheidet sich.

Die Forschenden schreiben, dass ihre Erkenntnisse langfristig helfen könnten, neue Therapien zu entwickeln für Menschen mit neurologischen Krankheiten. Bei Schizophrenie zum Beispiel führen Störungen im Hirn dazu, dass Betroffene nicht zwischen Erinnerung und Halluzinationen unterscheiden können.