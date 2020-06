Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die Entscheidung die Namen der Süßigkeiten zu ändern, fällt in einer Phase der globalen Proteste gegen Rassismus, die durch den Mord an dem Afroamerikaner George Floyd in den USA ausgelöst wurden.