Das hätte auch nach hinten losgehen können:

Netflix geht seit Anfang des Sommers unter anderem in Deutschland dagegen vor, dass Nutzerinnen und Nutzer einen Account teilen mit Leuten, mit denen sie nicht in einem Haushalt wohnen. Dafür wird inzwischen zusätzliches Geld fällig - entweder zahlen die Mitbenutzer für ein eigenes Konto, oder der bisherige Account-Inhaber fügt sie als Zusatzmitglied hinzu, für rund 5 Euro im Monat.

Fast sechs Millionen Neukunden

Jetzt meldet der Streamingdienst, dass die Strategie offenbar aufgeht. Netflix hat im zweiten Quartal fast sechs Millionen Kunden dazugewonnen, bei insgesamt fast 240 Millionen Abonnenten. Wie viele von den Neukunden vorher über einen anderen Account geschaut haben, hat Netflix nicht gesagt. Nach früheren Berechnungen nutzten rund 100 Millionen das Passwort aus einem anderen Haushalt.

Günstigere Abo-Angebote

Zuletzt hatte Netflix auch ein günstigeres Abo mit Werbung eingeführt. Auch hier steigen die Nutzer-Zahlen. Eine günstigere Version mit Werbung gibt es in den USA auch bei Disney Plus, bald ist das auch in Deutschland geplant.