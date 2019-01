Für einen Film und eine Serie hat Netflix Aufnahmen eines schweren Eisenbahnunglücks in Kanada benutzt.

Dafür gab es jetzt eine offizielle Rüge vom kanadischen Parlament. Die Abgeordneten haben einstimmig einen Antrag verabschiedet, nach dem Netflix die Bilder aus seinem Film entfernen und die Betroffenen entschädigen soll.

In der Provinz Quebec war 2013 ein Rohöl beladener Zug von einer Anhöhe in Richtung Dorf gerollt und explodiert. 47 Menschen kamen ums Leben. Netflix hat die Aufnahmen unter anderem in dem Film "Bird Box" verwendet. Das Unternehmen hat sich entschuldigt und erklärt, es sei sich der Quelle nicht bewusst gewesen. Allerdings weigert sich Netflix, die Szenen aus seinen fertigen Produktionen herauszuschneiden.