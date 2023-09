In sozialen Netzwerken und in Medien arbeiten manche Leute mit Triggerwarnungen. Sie warnen vorab vor Content, der Menschen belasten könnte. Zum Beispiel weil es im Post, im Video oder Podcast um Gewalt, Tod oder Mobbing geht.

Aber wie sinnvoll sind solche Triggerwarnungen? Darüber wird immer wieder gestritten.

Ein Forschungsteam aus den USA und Australien hat wissenschaftliche Studien zu dieser Frage gesammelt. Bei der Auswertung hat das Team viele Hinweise gefunden, dass Triggerwarnungen oft nicht das erreichen, was sie sollen: Theoretisch könnten solche Warnungen Menschen zwar helfen, traumatisierende Inhalte aus Selbstschutz zu vermeiden: Doch selbst Leute, die sich selbst als psychisch nicht stabil beschreiben, schauen sich offenbar Inhalte mit Triggerwarnungen an. Teilweise scheinen Triggerwarnungen sogar den Inhalt noch interessanter zu machen.

Ältere Studien weisen außerdem darauf hin, dass Triggerwarnungen Ängste vorab noch verstärken können. Triggerwarnungen können also möglicherweise sogar schaden.

Wer trotzdem auf sie nicht verzichten will, dem rät ein deutscher Psychotherapeut, dabei konstruktiv zu sein - also nicht nur kurz vor dem Inhalt warnen, sondern Menschen direkt einen Tipp zu geben. Zum Beispiel: "Hör dir diesen Podcast vielleicht lieber mit jemandem zusammen an, mit dem du direkt drüber reden kannst."