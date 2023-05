Eine Biologin von der University of Washington in Seattle hat zusammen mit Kollegen herausgefunden, wie sich das Sehen von Affen von unserem unterscheidet. Dazu hat sie die Netzhaut von Makaken und Weißbüschelaffen untersucht, und zwar an der Stelle des schärfsten Sehens, der Sehgrube. Dort sitzen besonders viele Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich sind.



Wir Menschen haben drei Sorten von Zapfen, die verschiedene Farbbereiche des Lichts abdecken - die untersuchten Affen auch. Allerdings fehlte ihnen eine Nervenverschaltung bei den Zapfen, die für das blaue Sehen wichtig sind. Die Biologin vermutet daher, dass Menschen mehr Blautöne sehen können als die untersuchten Affenarten. Grund dafür könnte eine Anpassung an das Leben auf dem Boden statt in Bäumen sein. Was wir damit genau besser sehen können, ist aber unklar.