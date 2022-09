Auf der Suche nach einem neuen Job helfen möglicherweise Kontakte zu flüchtigen Bekannten eher als zu Menschen, die wir besser kennen.

Forschende mehrerer US-Unis haben mit dem Algorithmus des Karrierenetzwerks Linkedin experimentiert. Sie arbeiteten dabei mit einer These aus der Soziologie: dass schwache Bindungen in manchen Situationen besser weiterhelfen als starke - weil zum Beispiel zwei gute Bekannte sehr wahrscheinlich einen ähnlichen Freundeskreis haben und damit dieselben Menschen kennen. Werden neue Perspektiven gebraucht, helfen aber vielleicht eher Leute außerhalb dieses Kreises.

Die Forschenden haben jetzt Ansätze dafür, dass das auch beim Jobwechsel funktionieren könnte. Für die Studie haben 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in jeweils anderer Weise neue Kontakte vorgeschlagen bekommen. Am Ende gaben mehr Menschen dort einen Jobwechsel an, die mit einem entfernteren Kontakt zusammengebracht wurden. Oft wechselten Testpersonen am Ende in einer Firma auch in dieselbe Abteilung wie die Kontaktperson.