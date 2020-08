Al Capone, Pablo Escobar und El Chapo - Mafiabosse halten viele Länder auf Trapp. Und hinter ihnen steht ein mächtiges Netzwerk.

Forschende schreiben im Fachmagazin Plus One, wie Mafia-Clans am effektivsten geschwächt werden können. Dafür haben sich die Netzwerkanalystinnen und -analysten zwei italienische Mafia-Familien angesehen.

Das Ergebnis: Am leichtesten zerstört man laut den Forschenden die Strukturen der Mafia, indem man die Kommunikation stört. Genauer gesagt, indem man gezielt gegen die Personen vorgeht, die im Netzwerk für die meiste Kommunikation und Informationsvermittlung zuständig sind.

Eine Wissenschaftlerin sagt: Wenn fünf Prozent dieser Personen ausgeschaltet werden, können damit 70 Prozent der Mafia-Kommunikation unterbunden werden. Sie hofft, dass mit ihrer Arbeit kriminelle und terroristische Netzwerke besser zerschlagen werden können.