Zum ersten Mal seit drei Jahren gab es in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wieder einen Pride-Marsch.

Die letzten beiden waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Am Sonntag sind wieder hunderte Menschen durchs Zentrum gezogen, um sich für die Gleichberechtigung queerer Menschen einzusetzen. Gefordert wurde unter anderem, dass Indien die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt. Der Oberste Gerichtshof der Landes verhandelt im März darüber. Vor fünf Jahren hatte das Gericht ein Verbot von gleichgeschlechtlichem Sex aufgehoben - das stammte noch aus der britischen Kolonialzeit.

Langsamer gesellschaftlicher Wandel

In Indien hat sich die Einstellung, zum Beispiel zur Homosexualität, in den letzten Jahren verändert. Unter anderem in Bollywood-Filmen und -Serien gibt es auch immer mehr queere Charaktere. Trotzdem müssen in dem weitgehend konservativen und religiösen Land viele Betroffene immer noch damit rechnen, bei einem Outing von Familie, Freunden, oder im Job gemieden zu werden.