In der indischen Hauptstadt Neu Delhi bleiben die Schulen wieder wegen Smogs geschlossen.

Die Konzentration von Feinstaub in der Luft liegt 35 Mal über dem Wert, den die Weltgesundheitsorganisation als Höchstwert festgelegt hat. Neu Delhi versinkt aktuell in einem giftigen, gelblichen Nebel. Mindestens heute und morgen bleiben deshalb die Grundschulen dicht.

In Neu Delhi kommt das regelmäßig vor. Die Stadt gilt als die dreckigste der Welt. Menschen, die dort leben, verlieren Untersuchungen zufolge fast zwölf Jahre ihrer eigentlichen Lebenserwartung. 2020 führte eine Studie fast 17.500 Todesfälle in Neu Delhi auf die Luftverschmutzung zurück. Ursachen dafür sind Brandrodungen in der Landwirtschaft, Emissionen in der Industrie und im Verkehr. Indien produziert außerdem fast drei Viertel seines Stroms aus Kohle.