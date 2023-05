Cola und Chips zusammen sind ein absoluter Klassiker - und die Wissenschaft hat jetzt auch eine Erklärung, warum.

Die Phosphorsäure in der Cola führt laut einer Studie dazu, dass wir das Salz in den Chips stärker schmecken. In einem Versuch sollten die Testpersonen erst Salzwasser von Leitungswasser unterscheiden. In einem zweiten Test sollten sie ihren Mund zwischendurch mit verdünnter Phosphorsäure ausspülen. Danach konnten sie geringe Salzkonzentrationen besser erkennen.

In der Studie berichtet das Team, dass die Säure Kanäle in den Geschmacksrezeptoren länger offenhält, sodass mehr Salz durchkommt. Dadurch wird laut dem Bericht der salzige Geschmack intensiver. Es ist noch unklar, ob das dazu führt, dass man noch mehr Salz essen möchte. Oder ob man dank Säure das Salz in Chips verringern könnte. Weniger Salz wäre gesünder.