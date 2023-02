Der Bundesverband Hochschulkommunikation will Forschende in solchen Fällen in Zukunft unterstützen. Für die soll es ab dem Frühjahr eine zentrale Anlaufstelle geben, wenn sie bedroht oder beleidigt werden. Der Bundesverband sagt, dass es nicht an allen Hochschulen genug juristische und psychologische Beratung gibt.

Mehr Anfeindungen in letzter Zeit

Dem Verband zufolge haben Anfeindungen und Bedrohungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in letzter Zeit stark zugenommen. Viele berichten, dass sie Drohmails bekommen und in sozialen Medien und auch auf der Straße beleidigt werden. Das betrifft vor allem die, die sich öffentlich zu Wort melden, zu Themen, die in der Gesellschaft kontrovers sind.



Zum Teil werden Angriffe im Netz auch gezielt angeheizt. Eine Sorge ist, dass sich Wissenschaftler am Ende zurückziehen oder selbst zensieren.