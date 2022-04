So praktisch Videotelefonie im Home-Office auch sein mag, schränkt sie wohl unsere Kreativität ein.

Das geht aus einer aktuellen Studie der US-Universitäten Stanford und Columbia hervor, die im Fachmagazin Nature erschienen ist. Das Forschungsteam teilte 600 Teilnehmende in Zweierteams auf und bat sie, neue Produktideen zu entwickeln. Dabei saß die eine Hälfte der Paare gemeinsam in einem Raum und die andere war per Video-Call zusammengeschaltet.

Das Ergebnis: Die virtuellen Paare entwickelten deutlich weniger kreative Ideen. Als möglichen Grund nennt das Forschungsteam das begrenzte Sichtfeld durch den Computer-Bildschirm. Dieser schränke eventuell die kreativen Prozesse im Kopf und damit auch das Denken ein.