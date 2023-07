Woher kommt das Wasser auf der Erde und anderen Planeten? Das ist bisher ein Rätsel.

Hinweise auf die Lösung hat jetzt ein Astronomieteam gefunden, und zwar als es den Stern PDS 70 untersucht hat. Den Stern umkreist eine Scheibe aus Gas und Staub, in der sich Planeten bilden. Mit Hilfe des Webb Space Teleskops hat das Team im inneren Bereich der Scheibe - also recht nah am Stern - Wasserdampf entdeckt.

Das war eine Überraschung, denn eigentlich dachte man, dass die Strahlung eines Sterns das Wasser im Zentrum einer Planetenscheibe verschwinden lässt. Genau in dieser Region bilden sich aber typischerweise Gesteinsplaneten wie die Erde. Die Forschenden schlussfolgern, dass das Wasser also vielleicht schon auf der Erde vorhanden war, als sie entstanden ist. Bisher hat man vermutet, dass es erst nachträglich durch wasserhaltige Asteroiden auf unseren Planeten gekommen ist.

Als nächstes will das Team herausfinden, wie häufig Wasser im Zentrum von Planetenscheiben vorkommt, um daraus vielleicht eine allgemeingültige Theorie abzuleiten.