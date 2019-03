Auf den Fotos der Raumsonde "Osiris Rex" ist zu sehen, dass Bennu aktiv Partilel ins All ausstößt. Nach Angaben des Forscherteams umkreisen einige der Partikel den Asteroiden, bevor sie wieder zu dessen Oberfläche zurückkehren. Die sieht aus wie eine Geröllhalde: Bennu ist übersät mit großen Steinbrocken. Die machen es schwieriger als gedacht, Bodenproben zu nehmen. Die Sonde soll sich nächstes Jahr dem Asteroiden so weit annähern, dass sie Proben aufsaugen kann. 2023 soll eine Kapsel mit der Probe zur Erde zurückkehren.

"Bennu verliert ständig an Gewicht. Also muss man seine Drehgeschwindigkeit immer neu berechnen."

"Osiris Rex" war Anfang Dezember bei dem Asteroiden angekommen, nach rund zwei Jahren Flugzeit und mehr als 650 Millionen Kilometern. Jetzt umkreist die Sonde Benno in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern. So nah war ein Raumfahrzeug seinem Untersuchungsobjekt noch nie. Außerdem ist Benno mit einem Durchmesser von 500 Metern das kleinste Objekt im All, das je von einer Sonde umkreist wurde. Die Mission kostet rund eine Milliarde Dollar und soll neue Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems liefern.