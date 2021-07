Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat es die ersten Skateboard-Medaillen gegeben.

Das erste olympische Skateboard-Gold überhaupt ging an den 22-jährigen Japaner Yuto Horigome, der in seiner Heimatstadt Tokio jubeln konnte. Er gewann in der Disziplin "Street" vor dem Brasilianer Kelvin Hoefler und dem US-Amerikaner Jagger Eaton.

Beim "Street" fahren die Skaterinnen und Skater auf einer straßenähnlichen Strecke mit Hindernissen wie Treppen, Bordsteinen oder Mauern, dabei zeigen sie fünf Tricks. Es gibt auch noch eine zweite Skateboard-Disziplin "Park", dabei fahren sie durch Halfpipes oder Pools, wodurch die Sprünge höher werden.