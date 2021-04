Die WHO hat zusammen mit der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und dem Uno-Umweltprogramm (Unep) Richtlinien veröffentlicht, um die Risiken zu reduzieren.

Darin fordert sie als Dringlichkeitsmaßnahme, dass der Handel gestoppt wird. Denn die Wildtiere kommen auf die Märkte, ohne dass geprüft wird, ob sie gefährliche Viren in sich tragen. Auf den Märkten kommen Menschen dann zum Beispiel mit Speichel, Blut, Urin oder Kot der Tiere in Kontakt.



Auch das Coronavirus hat seinen Ursprung nach bisherigen Erkenntnissen in Fledermäusen. Eine Theorie ist, dass das Virus über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergegangen ist.