Die Folie, die das möglich macht, kann gleichzeitig auch wichtige Stoffwechsel-Produkte und Nährstoffe im Schweiß erkennen, zum Beispiel Glukose oder Laktat. Das verrät viel über unsere Fitness und unsere aktuelle körperliche Verfassung. Diese Werte können den Forschenden zufolge quasi in Echtzeit auf ihrer neu entwickelten Smartwatch angezeigt werden.



Die Forschenden aus Kalifornien glauben, dass sich ihre Folie bald auch in neue Smartwatch-Modelle integrieren ließe. So könnten tiefgreifende Gesundheits-Daten von hunderten Millionen Menschen erfasst werden.