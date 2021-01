Ein Physik-Team aus Deutschland hat eine mathematische Formel entwickelt, mit der sich die Bewegung von Zellen berechnen lässt.

Damit können Forschende zum Beispiel besser voraussagen, in welcher Geschwindigkeit sich Krebszellen ausbreiten werden. Für ihre Studie sammelten die Forschenden zuerst Daten über die Fortbewegung von Zellen im Labor. Sie beobachteten, wie sich Krebszellen über unterschiedlich klebrige Untergründe fortbewegten - mit der Klebrigkeit simulierten die Experten verschiedene Gewebe-Arten innerhalb des Körpers. Die so gewonnen Daten übersetzten sie dann in eine mathematische Formel.

Glatte Untergründe behindern Zellbewegung

Zellen bewegen sich fort, indem sie ihren vorderen Teil ausstrecken, sich am Untergrund festhalten, und dann ihr Hinterteil vom Untergrund lösen und nachziehen. Die Studie zeigt: Je glatter ein Untergrund, desto schwieriger ist es für die Zellen, vorwärts zu kommen, weil sie dann nichts haben, um sich festzuhalten. Wird die Umgebung aber zu klebrig ist es auch schwierig, weil die Zellen dann ihren hinteren Teil nicht mehr vom Untergrund lösen können.