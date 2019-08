Präsident Joko Widodo hat gesagt, dass sie auf der Insel Borneo entstehen soll - in einem Gebiet, in dem bisher nur Wald ist. Borneo war schon von Anfang an in der engeren Auswahl. Der Präsident hat auch gesagt, dass das Parlament und die Regierung in fünf Jahren umziehen sollen. Wie die neue Hauptstadt von Indonesien heißen soll, ist noch nicht klar.

Bisher ist Jakarta die Hauptstadt des weltgrößten Inselstaates der Welt. Aber die Stadt platze buchstäblich aus allen Nähten. 40 Millionen Menschen leben in Jakarta und Umgebung - es gibt ständig ein Verkehrschaos.

Außerdem liegen 40 Prozent der Fläche von Jakarta unter dem Meeresspiegel - wenn der durch den Klimawandel weiter steigt, drohen diese Regionen zu versinken.