In den letzten Monaten hat es bei uns ja ziemlich viel geregnet - trotzdem sind die Böden immer noch zu trocken.

Aber: Insgesamt haben die Wasserspeicher in Deutschland vielleicht weniger Wasser verloren als man bisher dachte. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam unter der Leitung des Deutschen GeoForschungsZentrums. Es hat mit verschiedenen Methoden gemessen und berechnet, wie viel Wasser in den letzten zwanzig Jahren unter anderem durch Verdunstung und Abschmelzen der Gletscher verloren gegangen ist.

Drei Mal weniger Wasserverlust möglich - trotzdem zu viel

Laut den Fachleuten sind es "nur" 0,76 Kubikkilometer pro Jahr. Bisher hatte man teils geschätzt, dass es mehr als drei Mal so viel ist. Zum Vergleich: Der gesamte Wasserverbrauch in Deutschland – also von Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalten liegt bei rund 20 Kubikkilometern pro Jahr.

Für die Studie haben die Forschenden zum ersten Mal auch spezielle Satelliten-Messdaten benutzt, die Grundwasservorkommen tief unter der Erdoberfläche erfassen - so sei die neue Einschätzung zustande gekommen. Die Fachleute betonen aber auch: Der Wasserverlust hat sich seit 2018 deutlich verstärkt, und unterm Strich geht in Deutschland mehr Wasser verloren, als durch Zuflüsse und Niederschlag dazukommt.

Wie es mit dem Wasserverlust in Zukunft aussieht, können die Fachleute aber nicht sagen. Für eine Prognose eigne sich der Untersuchungszeitraum nicht, weil er zu kurz sei und es darin zu viele Extreme gebe: Überschwemmungen 2002 auf der einen Seite, Sommerdürren in den letzten fünf Jahren auf der anderen.