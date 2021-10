Forschende aus der Schweiz versprechen in einer Studie, so etwas schnell entlarven zu können. Grundsätzlich ist die Methode dafür schon alt: Über das Wasser in Lebensmitteln lässt sich bestimmen, woher genau sie stammen. Dabei ist das Verhältnis der Sauerstoffisotope zum Beispiel in einer Frucht wie ein Fingerabdruck des Herkunftsorts. Fachleute sprechen vom Delta-O-18-Wert.

Das Problem bisher: Das Verfahren ist bisher aufwendig und teuer, weil Vergleichsdaten gebraucht werden – Proben aus Regionen, die infrage kommen. Die Forschenden haben jetzt ein Modell entwickelt, diese Daten zum Beispiel mit Informationen aus Wetterdatenbanken zu erstellen. In ihrer Studie konnten sie die echte Herkunft von Erdbeeren damit gut bestimmen.

Lebensmittel mit falscher Herkunftsangabe sind nicht nur ärgerlich für jeden, der sie kauft. Sie sind auch wirtschaftlich ein Problem. Der Schaden durch solche Falschdeklarationen wird auf mehr als 30 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.