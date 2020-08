AirBnb will wilde Partys verhindern

Die Plattform Airbnb will etwas gegen randalierende oder laute Partytouristen tun, die Anwohner verärgern.

Deshalb dürfen Menschen unter 25 in Großbritannien, Frankreich und Spanien ab sofort keine ganzen Häuser mehr in der Nähe ihres Wohnortes mieten.

Das meldet der Guardian. Die neue Regel soll dabei helfen, laute Partys in den Griff zu kriegen. Außerdem sollen so in Zeiten von Corona die Abstandsregeln besser durchgesetzt werden. Ausgenommen ist, wer als User mindestens drei positive und keine negativen Bewertungen hat.

Die neuen Regeln werden erstmal in Großbritannien, Frankreich und Spanien getestet und könnten dann ausgeweitet werden.