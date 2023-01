Im Vergleich zu anderen muslimischen Ländern geht Dubai schon lange relativ liberal mit Alkohol um.

Zum neuen Jahr hat das Emirat nun die 30 Prozent Alkoholsteuer gestrichen. Das haben die beiden offiziell lizensierten Alkoholshops laut Medienberichten verkündet. Sie haben auch gesagt, dass sie das an ihre Kundschaft weitergeben und die Preise senken. Ziel ist wohl, Dubai noch beliebter bei Touristinnen und Touristen zu machen.

Auch persönliche Lizenz-Karte kostenlos

Alkoholische Getränke werden in dem muslimischen Emirat nur in lizensierten Geschäften, Hotels, Restaurants und Bars verkauft. Wer trinken oder auch Wein- oder Bierflaschen transportieren will, muss über 21 sein und braucht dafür eine persönliche Lizenz. Dafür reicht jetzt schon ein einfacher Antrag, in Zukunft ist die Plastikkarte laut der Mitteilung sogar kostenlos.

Dubai zieht schon jetzt viele Menschen aus westlichen Ländern an, um Urlaub zu machen oder sogar dort zu leben. Inzwischen ist die Konkurrenz durch die Nachbar-Emirate aber größer geworden.