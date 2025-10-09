Ab heute (9. Oktober) gelten Änderungen, die sich direkt auf alltägliche Bankgeschäfte auswirken.

Bei Überweisungen müssen Banken prüfen, ob der Name des Empfängers und die eingegebene IBAN mit den Daten des Zielkontos übereinstimmen. Das Ergebnis wird innerhalb von Sekunden angezeigt. Dann kann die Überweisung bestätigt werden oder nicht. Das soll vor betrügerischen oder fehlerhaften Geldtransfers schützen.

Außerdem müssen Banken ab heute Echtzeitüberweisungen anbieten - zum selben Preis wie normale Überweisungen.

Echtzeitüberweisungen waren bisher oft teuer

Technisch sind diese Überweisungen schon seit fast acht Jahren in Europa möglich. Bisher waren sie aber oft teurer.

Früher war es üblich, dass Banken Überweisungen sammeln und dann stapelweise abarbeiten. Auch Online-Aufträge wurden in der Regel erst mit Zeitverzug ausgeführt.