Sie sollen uns schnelleres Internet, besseres Handynetz und mehr Informationen über Naturkatastrophen bringen: Die europäische Raumfahrtagentur Esa, Airbus und der Kommunikationsbetreiber Intelsat haben zwei neue Satelliten ins All gebracht.

Sie sind Dienstagabend mit einer Rakete losgeschickt worden. Der Start klappte dieses Mal. Vor einem Monat war ein Raketenstart vom europäischen Weltraumbahnhof schief gegangen, die Rakete war ins Meer gestürzt.

Die Satelliten, die jetzt ins All gebracht wurden, sind beide für Kommunikation gedacht. Einer ist von Intelsat und soll dafür sorgen, dass das Handynetz und Internetverbindungen besser werden, vor allem in abgelegeneren Gebieten. Der andere Satellit soll effektiver Daten im Weltall selbst transportieren, damit Erdbeobachtungsdaten schneller unten auf der Erde ankommen. Naturkatastrophen könnten dann schneller beobachtet und eingeschätzt werden. Dieser zweite Satellit wurde in Deutschland entwickelt, gebaut und getestet - vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.