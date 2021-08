Sie sollen für schnelles Internet in entlegenen Regionen der Welt sorgen.

Heute Morgen sind 34 Satelliten mit einer russischen Trägerrakete ins All gestartet und erfolgreich in der Umlaufbahn platziert worden. Ziel ist es, die Satelliten-Flotte des britischen Kommunikations-Unternehmens OneWeb zu verstärken. Es ist die fünfte Mission von OneWeb in diesem Jahr. Jetzt sind fast 300 Satelliten für das Projekt im All. Es soll Hochgeschwindigkeits-Internet an jedem beliebigen Punkt ermöglichen. Auf der Erde sind dazu 40 Terminals für die Versorgung geplant.

OneWeb konkurriert dabei mit den US-Milliardären Elon Musk und Jeff Bezos, die mit ihren Raumfahrtfirmen ebenfalls Internetsatelliten-Netze aufbauen.