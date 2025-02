Im Supermarkt soll es bald allergikerfreundliche Äpfel geben.

Die Europäische Allergiestiftung Ecarf hat das angekündigt. Ein Team an der Hochschule Osnabrück, der TU München und der Charité Berlin hat fünf Jahre lang solche Sorten gezüchtet. Im kommenden September und Anfang nächsten Jahres sollen zwei Sorten auf den Markt kommen.

In den meisten Äpfeln, die wir bisher kaufen können, ist das Hauptallergen "Mal d 1". Laut Ecarf haben allein in Deutschland mehr als sieben Millionen Menschen Antikörper dagegen, und rund die Hälfte entwickelt auch Allergiesymptome. Das können Juckreiz oder Schwellungen im Mund sein, oder auch Erstickungsgefühle. Die neuen Allergiker-Sorten sollen viel weniger Allergen enthalten. Laut Stiftung hatten in einer Studie mit 150 allergischen Testerinnen und Testern die meisten die Apfel-Sorten ohne Symptome vertragen.

Die Äpfel werden bei Hamburg angebaut. Dort stehen schon etwa 200.000 Allergiker-Apfelbäume.